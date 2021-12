Lewandowski besser als "Bomber" Müller: "Eine große Ehre"

Weltfußballer Robert Lewandowski ist stolz auf seine Rekorde, mit denen er selbst „Bomber“ Gerd Müller in den Schatten stellt. „Das ist so ein großer Name, so eine große Persönlichkeit. Es ist für mich eine große Ehre, wenn ich einen Rekord eines solchen Spielers brechen kann“, sagte er Bild und Sport Bild.