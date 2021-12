FC Bayern: Sandro Wagner kritisiert Michael Cuisance scharf

Trotz der herausragenden Hinrunde in der Bundesliga hat der FC Bayern einen klaren Verlierer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dieser Verlierer heißt Michael Cuisance. Der Franzose kam unter Julian Nagelsmann nur zu zwei Kurzeinsätzen – in der ersten Pokalrunde und in den letzten Minuten beim Auswärtssieg in der Bundesliga beim VfB Stuttgart.