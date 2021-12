Tennis: Chinesische Staatsmedien zeigen weiteres Video von Peng Shuai

Eine Reporterin der staatlichen Zeitung Global Times twitterte am Sonntag eine siebensekündige Aufnahme, auf der Peng mit der chinesischen Basketball-Ikone Yao Ming spricht.

Das Video soll nach Angaben der Reporterin, deren Account durch Twitter als „staatlich gebundenes Medium“ gekennzeichnet ist, von einem Freund zugeschickt worden und am Sonntagmorgen am Rande einer Skilanglauf-Veranstaltung in Shanghai entstanden sein.