Hans-Joachim Watzke: Darum sollte Haaland noch beim BVB bleiben

Haaland: BVB-Boss zieht Lewandowski-Vergleich

Watzke berichtet von Gespräch mit Raiola

Er sei der Meinung, dass Haaland weitere Erfahrungsmomente in der Bundesliga gut tun würden. Aber ob es so kommt? Vor kurzem habe er ein „freundliches“ Gespräch mit Haalands Berater Mino Raiola geführt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eine Gehaltserhöhung ist also möglich. Den Vorschlag, Haaland zum Kapitän zu machen, um ihn mit einer verantwortungsvolleren Rolle an den Verein zu binden, lehnte Watzke derweil ab. „Mino Raiola lacht sich tot“, sagte er dazu.

Nach den Gesprächen werde man eine Entscheidung des Spielers abwarten: „Wenn er sagt, er will was Neues machen, ist das auch okay.“ Der BVB werde auch ohne seinen Mega-Knipser eine Lösung finden. Am liebsten wäre Watzke aber natürlich, dass Haaland seine beachtliche Entwicklung in der Bundesliga weiter vorantreibt.