BVB-Boss spricht: Hans-Joachim Watzke liebt Joshua Kimmich

Hans-Joachim Watzke spricht nach der Pleite von Borussia Dortmund in Berlin über den großen Abstand zum FC Bayern - und schwärmt von einem Führungsspieler des Erzrivalen.

Borussia Dortmund verabschiedet sich mit einem weiteren Tiefschlag in die Winterpause.

Zur Meisterschaft wollte Hans-Joachim Watzke dem Rekordchampion am Tag nach der Berlin-Pleite zwar noch nicht gratulieren - den Abstand zum FCB wollte er aber nicht klein reden.

„Es kommt auf den Anspruch an. Wir wollten näher ran kommen. Das heißt aber auch, dass und die Bayern ein bisschen entgegenkommen müssen“, sagte der Geschäftsführer der Borussia bei Bild und ergänzte: „So wie sie spielen, da kommst du nicht ran.“

Watzke schwärmt von Bayerns-Doppelsechs

Besonders beeindruckt ist Watzke von der Doppelsechs der Konkurrenten aus München. Das Zentrum mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka, sei „top. Das muss man einfach sagen.“ Um einen solchen Spieler in Europa zu finden, müsse man „20, 25 Millionen Euro Gehalt“ zahlen. Nicht machbar für den BVB. „Ab dieser Qualität ist das schwer hinzukriegen.“

„Ich liebe den Joshua Kimmich“

Vor allem Kimmich hat es dem BVB-Boss dabei besonders angetan. „Ich liebe den Joshua Kimmich, für seine Art, wie er Fußball spielt. Wie er das Ganze auf dem Platz auslebt, natürlich hättest du so einen ganz gerne.“

Auch wenn der BVB einen Spieler wie Kimmich noch nicht in den eigenen Reihen habe, wollte Watzke seinem Team kein generelles Mentalitätsproblem unterstellen. Die Niederlage in Berlin machte er stattdessen auch an mangelnden Kraftreserven fest.