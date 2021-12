Premier League zittert um Boxing Day - Jürgen Klopp mit Ansage

Anzeige

Das sagt Klopp zum Corona-Chaos vor Tottenham-Duell

Jürgen Klopp macht eine klare Ansage an ungeimpfte Fußball-Profis. Die Premier League zittert derweil um den Boxing Day, ein historischer Ausfall droht.

Alljährlich spielen die Stars in England am 26. Dezember in der Liga um Punkte - was in der besinnlichen, aber eben auch weitgehend sportfreien Zeit nicht nur die Fans auf der Insel erfreut. Nun könnte mit der liebegewonnene Tradition gebrochen werden. (Alle News und Hintergründe zur Premier League)

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg droht dem Boxing Day die Absage. Grund ist die Omikron-Variante des Coronavirus, die schon vor den Feiertagen für diverse Spielabsagen gesorgt hat.

In England, so berichtet es die Daily Mail, wird nun darüber nachgedacht, ungeimpfte Spieler künftig im Training und bei Spieltags-Reisen vom Rest des Teams zu trennen, um die Infektionsraten in den Griff zu bekommen.

Verhindert der Impf-Status bald auch Transfers?

Am Samstag mussten sechs von sieben Spielen aus dem Spielplan genommen werden, teilweise fiel die Entscheidung erst wenige Stunden vor Anpfiff. Am Montag wollen die Vereine der Premier League in einer Krisensitzung zusammen kommen, um den Boxing Day zu retten.

Mit von der Partie wird dann auch Liverpools Trainer Jürgen Klopp sein, der sich seit Monaten immer wieder für das Impfen stark macht. Im Unterschied zu den meisten anderen großen Fußballligen in Europa weist die Premier League eine deutlich niedrigere Impf-Rate auf. Im Oktober sprach die Liga von 68 Prozent geimpfter Profis, diese Zahl soll aber bald aktualisiert werden. In der Bundesliga sind offiziellen Angaben zufolge 92 Prozent geimpft.

Nicht nur unmittelbar drohen den ungeimpften Spielern nun Konsequenzen, betonte Klopp. Auch auf den Transfermarkt könne sich der Impfstatus künftig entscheidend auswirken. (DATEN: Tabelle der Premier League)

„Wenn ein Spieler nicht geimpft ist, ist er eine konstante Bedrohung für uns alle“, sagte der deutsche Erfolgscoach: „Er will keine Bedrohung sein, er denkt nicht: ‚Die anderen interessieren mich nicht‘, aber er ist es.“

Klopps klare Botschaft an ungeimpfte Spieler

Aus organisatorischen Gründen wäre eine Verpflichtung eines nicht geimpften Profis daher schwierig, da sich dieser in einer anderen Umkleide, einem anderen Bus und einem anderen Speisesaal aufhalten müsste: „Wenn man den Protokollen wirklich folgen will, ist es unglaublich schwer zu machen.“

Wie sich der Transfermarkt in Corona-Zeiten entwickelt, bleibt eine spannende Frage. Offen ist auch weiter die Durchführbarkeit des Boxing Day. Diverse Teams haben derzeit Corona-Ausfälle zu beklagen. Unter anderem Manchester United und der FC Chelsea sind betroffen.