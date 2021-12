NHL: Leon Draisaitl steuert drei Assists zu Oilers-Sieg bei

Draisaitls Volltreffer: Sie ist sein Rückhalt in dieser Saison

Eishockey-Star Leon Draisaitl scheint die Negativserie mit den Edmonton Oilers in der NHL endgültig hinter sich zu lassen. Die Oilers bezwangen die Seattle Kraken mit 5:3 und feierten den zweiten Sieg in Folge nach zuvor sechs Pleiten in Serie.