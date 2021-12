FC Bayern: Julian Nagelsmann ist ein Glücksfall für den Rekordmeister

Mit einem lockeren 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg verabschiedete sich der FC Bayern am Freitagabend in die Winterpause. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Sportlich lief es für den Rekordmeister weitgehend gut, das desolate Aus im DFB-Pokal mal ausgenommen . In der Liga feierten die Bayern einmal mehr souverän die Herbstmeisterschaft und in der Champions League steht der Klub ohne Niederlage da. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nagelsmann managt Themen abseits des Rasen erfolgreich

Auch auf Fragen zu schwierigen Themen, die nicht in erster Linie in seinen Verantwortungsbereich fielen, fand der gebürtige Bayer stets eine abgeklärte und freundliche Antwort. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bayern-Spieler machen unter Nagelsmann nächsten Schritt

Allen voran der Leistungskurve von Leroy Sané verlieh der Ex-Leipzig-Coach einen deutlichen Schwung nach oben. Mit Nagelsmann an der Seitenlinie glänzt der deutsche Nationalspieler nicht nur als Torschütze und Vorlagengeber – er stellt sich auch voll und ganz in den Dienst der Mannschaft.

Sané arbeitet nach hinten und glänzt als Balleroberer

So bringt es Sané in 26 Saisonspielen auf starke elf Treffer und elf Vorlagen. Obendrein arbeitet er phasenweise nach hinten mit und tritt als Balleroberer auf.

Nagelsmann hält Bankspieler bei Laune

In seinem Hinrundenfazit betonte Nagelsmann zudem: „Mit Blick auf das letzte halbe Jahr bin ich froh, dass wir einen so großen Kader hatten, wir haben jeden Spieler gebraucht.“

Und so hielt der ambitionierte Trainer auch die etatmäßigen Bankspieler bei Laune, was sich vor allem in den letzten Wochen auszahlte. Nach den Ausfällen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka setzte Nagelsmann in der Zentrale zunächst auf Corentin Tolisso und Jamal Musiala.