Biathlon: Verliert Mäkäräinen Gesamtweltcup 2013/14 an Berger wegen Zaitseva-Urteil? Folgenschwere Biathlon-Entscheidung

Stefan Junold

Der internationale Biathlon-Verband trifft eine Entscheidung mit möglicherweise kuriosen Folgen. Muss Kaisa Mäkäräinen unverschuldet um ihren Gesamtweltcup-Triumph zittern?

Als Konsequenz ihrer Dopingsperre wurden der ehemaligen russischen Biathletin Olga Zaitseva alle Ergebnisse aus der Weltcup-Saison 2013/14 gestrichen. Das gab der internationale Verband IBU bekannt.

Doch für eine andere Athletin könnte diese Entscheidung gravierendere Folgen haben: Kaisa Mäkäräinen könnte ihren Gesamtsieg aus eben jener Saison verlieren - unverschuldet. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

Aber der Reihe nach: Zaitseva war nachgewiesen worden, dass sie in der Olympiasaison 2013/14 gedopt hatte. Dafür wurde sie 2017 vom IOC zu einer lebenslangen Sperre verurteilt worden.

Berger zieht in Gesamtweltcup an Mäkäräinen vorbei

Nach einer Berufung des russischen Verbands gegen diese Entscheidung revidierte der internationale Gerichtshof CAS dieses Urteil im Herbst 2020 zumindest in Teilen. Zaitseva, die Anfang 2015 ihre Karriere beendet hatte, hätte theoretisch ab 2022 wieder bei Olympia teilnehmen dürfen.

Nun hat sich also auch die „International Biathlon Union“ zu Sanktionen entschlossen. Wegen ihres Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln wurden der heute 43 Jahre alten Zaitseva alle Resultate der Saison 2013/14 gestrichen. (DATEN: Weltcup-Stände im Biathlon)

Dies hat zur Folge, dass Tora Berger - ursprünglich Zweite im Gesamtweltcup - an Mäkäräinen vorbeigezogen ist. Die Norwegerin profitierte von der neuen Punkteverteilung in neun Rennen mehr als die Finnin, sodass sie nun insgesamt 868 Punkte in der Gesamtwertung aufweist, Mäkäräinen lediglich 863. So ist es auch bereits in der offiziellen Statistik der IBU gelistet.

Zaitseva werden Resultate aus Biathlon-Weltcup gestrichen

Der Zugewinn Bergers liegt vor allem an drei Podestplätzen, die Zaitseva gestrichen wurden und dank derer Berger sich nun verbesserte - Mäkäräinen war jedoch jeweils vor der Russin gelandet, profitiert in diesen Fällen also nicht.

Der 38-Jährigen, der dann nur zwei ihrer drei Gesamtsiege bleiben würden, droht nun auch der Verlust der großen Kristallkugel sowie eine Reduktion der entsprechenden Preisgelder aus jener Saison. (DATEN: Weltcup-Kalender der Biathlon-Saison)

Das will die IBU allerdings verhindern. Der Verband kündigte in einem Statement an, den Fall kommende Woche evaluieren und eine faire Lösung für die Betroffenen finden zu wollen. „Unschuldige Athleten können nicht für die Dopingaktivitäten anderer bestraft werden“, betonte die IBU.

Berger: „Wie ihr den Triumph zu stehlen“

Die mögliche Leidtragende nimmt die Situation derweil gelassen. „Ich wusste gar nicht, dass so etwas noch anhängig ist. (...) Niemand nimmt mir diese Momente und Gefühle weg. Nach sieben, acht Jahren kann ich mich gar nicht mehr an all diese Wendungen erinnern“, wird Mäkäräinen vom finnischen TV-Sender Yle Sport zitiert.

Berger erklärte im norwegischen Fernsehensender NRK, nun als Gesamtweltcupsiegerin geführt zu werden sei „ein bisschen wie ihr den Triumph zu stehlen.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Biathlon)