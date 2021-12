Extreme E: Jutta Kleinschmidt spricht bei SPORT1 über Frauen im Motorsport

Jutta Kleinschmidt gelang Einmaliges in der Männerdomäne Motorsport. Die heute 59-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Frauen in der PS-Welt und errang als erste Frau einen Etappen- und Gesamtsieg bei der Rallye Paris-Dakar. Heute ist die gebürtige Kölnerin Präsidentin der Cross Counrry Rally Commission der FIA und nebenbei in der Extreme E unterwegs.

Jutta Kleinschmidt über das Extreme-E-Auto

Kleinschmidts Anfänge in der Wüste

Kleinschmidt: Sehr wichtig. Hier bekommen viele Frauen eine Chance, ihr Potenzial zu zeigen. Und die Rechnung geht auf: Es steigert ihren Bekanntheitsgrad und sie finden das Budget, um auch in anderen Serien zu fahren – was bei den Männern ja normal ist. Laia Sanz und Molly Taylor fahren deswegen zum Beispiel beide die Dakar. Eigentlich kam Laia vom Motorrad und ist in der Extreme E mehr oder weniger unvorbereitet reingesprungen ins Auto. Das ist eine harte Nummer. Aber man sieht die Steigerung extrem.

Jutta Kleinschmidt über Frauen im Motorsport

Kleinschmidt: Sehr schwer. Wenn du in einem Team mit mehreren Männern fährst, hast du am Anfang das Problem, dass du nicht das beste Material bekommst – einfach weil man doch nicht so ganz an dich glaubt wie an die Männer. Und nicht zu unterschätzen: Für die Herren ist es immer noch bisschen peinlich, wenn sie langsamer sind. Deswegen kämpfen sie gegen dich noch härter. Cross Country ist bezüglich Gleichberechtigung aber der perfekte Sport, denn du fährst ja nicht direkt gegeneinander. Es ist also nicht so, dass die Herren die Damen ständig von der Strecke schubsen.