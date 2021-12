Kein Sieger im Topspiel - Nürnberg nach Sieg auf Rang fünf

Der 1. FC Nürnberg schloss das Jahr siegreich ab und schnuppert kurz vor Weihnachten an den Aufstiegsplätzen. Die Franken gewannen bei Erzgebirge Aue dank eines Dreierpacks von Nikola Dovedan mit 3:1 (2:1). Am Samstagabend reichte das bei nun 30 Punkten für den fünften Rang hinter Spitzenreiter FC St. Pauli (36), Darmstadt (32), dem HSV und Schalke (beide ebenfalls 30). Der punktgleiche 1. FC Heidenheim folgt nach einem 2:1 (0:0) im Verfolgerduell beim SC Paderborn auf Rang sechs.

Am Tabellenende schöpft indes der FC Ingolstadt Hoffnung: Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Rüdiger Rehm gelang der erste Sieg, gegen Dynamo Dresden stand am Ende ein 3:0 (2:0). Für den FCI war es der erste Sieg seit Ende August. Der Rückstand auf den Relegationsrang 16 beträgt sieben Punkte.

In Aue traf Dovedan (2./22.) schon in der ersten Hälfte doppelt für Nürnberg, der Österreicher stand erstmals seit einem Monat wieder in der Startelf. Jan Hochscheidt (8.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, in der Schlussphase machte Dovedan mit seinem dritten Treffer alles klar (81.).