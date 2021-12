Bundesliga, BVB: Erling Haaland mit Frust - Lothar Matthäus kritisiert

Borussia Dortmund verliert in Berlin. Erling Haaland macht ein schwaches Spiel. Der Norweger wirkt genervt. Lothar Matthäus übt Kritik.

In der 78. Minute offenbarte sich der ganze Frust des Erling Haaland.

Nach Schlusspfiff drosch der 21-Jährige auf einen Ball und stampfte wortlos in die Kabine. Doch das waren nicht die einzigen Szenen, die einem genauen Beobachter an diesem Abend ins Auge stachen.

Matthäus wundert sich über Haaland

Haaland hatte mitunter genervt gewirkt, immer wieder die Arme gehoben oder den Kopf geschüttelt, wenn etwas nicht in seinem Sinne lief. Der ehrgeizige Ausnahme-Stürmer, der sein Team in der Vergangenheit mehrfach gerettet hat, blieb über 90 Minuten torlos - wie passend an diesem kalten Berliner Abend, der für den BVB nicht viel zu bieten hatte.