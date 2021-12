2. Liga: Hamburger SV – FC Schalke 04, 1:1 (1:0)

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Robert Glatzel traf in der ersten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Sonny Kittel. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Kurz vor Ende der Partie war es Itakura, der S04 rettete und den Ausgleich markierte (86.). Letztlich gingen Hamburg und Schalke mit jeweils einem Punkt auseinander.