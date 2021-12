Schwimmen: Neues Vergehen von Sun Yang?

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) bestätigte am Samstag, sie untersuche entsprechende Vorwürfe. Ein Sprecher sagte AFP, die WADA nehme die Anschuldigungen „sehr ernst“.

Sun soll laut eines Berichts der englischen Tageszeitung The Times fotografiert worden sein, während er in einer staatlichen Sportanlage trainierte. Der 30-Jährige will bei den Sommerspielen von Paris 2024 antreten, die Spiele von Tokio hatte er wegen seiner auf Februar 2020 rückdatierten Sperre verpasst.