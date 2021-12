Snowboard: Rückschlag für Baumeister und Hofmeister

Die deutschen Snowboarder kassieren nach ihren Höhenflügen einen Rückschlag. In Cortina siegt ein Italiener.

Stefan Baumeister landete zwei Tage nach seinem Weltcupsieg in Carezza beim olympischen Parallel-Riesenslalom in Cortina d‘Ampezzo nur auf Platz 17. Den Sieg in Italien sicherte sich der Schweizer Dario Caviezel.