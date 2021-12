Darts-WM 2022: Adam Hunt besiegt Boris Krcmar - van Gerwen und Rodriguez gefordert

Neun-Darter-Ekstase! So feiert der SPORT1-Kommentator das perfekte Leg

Adam Hunt schafft relativ locker den Sprung in die zweite Runde der Darts-WM. Der Junioren-Weltmeister muss hingegen die Heimreise antreten.

Adam Hunt ist bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft 2022 in die zweite Runde eingezogen. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Der Engländer setzte sich im ersten Match der Abendsession des vierten Tages mit 3:0 (3:1, 3:1, 3:2) in Sätzen gegen Boris Krcmar durch. Gegner des „Hunter“ in der nächsten Runde ist am 21. Dezember Vincent van der Voort aus den Niederlanden. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)