FC Barcelona vermeidet Blamage gegen FC Elche

Der FC Barcelona hat in LaLiga den nächsten peinlichen Ausrutscher knapp vermieden und den ersten Sieg seit Ende November eingefahren. ( Service: Ergebnisse von La Liga )

Gegen den Abstiegskandidaten FC Elche verspielte die Mannschaft von Trainer Xavi innerhalb von zwei Minuten eine Zwei-Tore-Führung, am Ende traf Nico (85.) doch noch zum 3:2 (2:0)-Sieg.

Die Katalanen waren in der vergangenen Woche erstmals nach 21 Jahren in der Gruppenphase der Champions League gescheitert und hatten auch in der Liga zwei Spiele nacheinander nicht gewonnen.