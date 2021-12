Anzeige

Premier League: FC Arsenal gewinnt souverän gegen Leeds United Arsenal zaubert sich auf Champions-League-Ränge

Nach Auba-Aus: Liegt ein Fluch auf der Arsenal-Binde?

Robin Klausmann

Der FC Arsenal gewinnt seinen letzten Auftritt vor Weihnachten souverän gegen Leeds United. Vor allem Bukayo Saka überzeugt bei der Gunners-Gala.

Erfolgreicher Nachmittag für den FC Arsenal und Mikel Arteta!

Die Gunners gewannen ihr Gastspiel an der Elland Road gegen Leeds United souverän mit 4:1 (3:0) und springen damit vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz.

Anzeige

Dabei erwischten die Londoner einen starken Start in die Partie: Alexandre Lacazette scheiterte in der 3. Minute an Illan Meslier, der kurz darauf auch gegen Saka glänzend parierte.

Leeds United bei denen der Ex-Wolfsburger Mateusz Klich in der Startelf stand, hatte von Anfang an Probleme mit den aggressiven Gunners, die die Gastgeber immer wieder unter Druck setzten.

FC Arsenal lässt gegen Leeds United nichts anbrennen

So war es auch kein Zufall, dass die Führung für den FC Arsenal aus einem Ballverlust der Hausherren an der Mittellinie resultierte. Harrison hatte den Ball auf der linken Seite an Bukayo Saka verloren und in den Strafraum gespielt, Gabriel Martinelli frei zum Schuss kam und souverän verwandelte (16.).

Der setzte nur wenig später den nächsten Treffer drauf. Erneut war der Ausgangspunkt ein Ballverlust der Peacocks am Mittelkreis, in dessen Konsequenz erneut Martinelli einen Steilpass von Granit Xhaka veredelte (28.).

Noch vor der Pause sorgte Saka für die Vorentscheidung (42.) in einem Spiel, in dem der FC Arsenal nie die Kontrolle verlor. Das änderte sich auch nach dem verwandelten Elfmeter zum 3:1 durch Raphinha in der 73. Minute nicht und nur zehn Minuten später sorgte der eingewechselte Smith-Rowe für den 4:1-Endstand.