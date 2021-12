Serie A: Juventus Turin gewinnt dank Traumtore gegen FC Bologna

Glücklicher Sieg für Juventus Turin

Die Partie im Nebel von Bologna begann furios, Alvaro Morata brachte das Team von Massimiliano Allegri bereits nach sechs Minuten in Führung. Federico Bernardeschi hatte traumhaft durch die Beine des Verteidigers für Morata vorgelegt, der aus kurzer Distanz eiskalt verwandelte.

In der Folge kamen allerdings vor allem die Gastgeber zu zwingenden Chancen. Der Ex-Bremer Marko Arnautovic scheiterte per Kopf an Juve-Keeper Wojciech Szczesny (17.), der Versuch von Musa Barrow (28.) verfehlte das Tor ebenso, wie der sehenswerte Fallrückzieher von Matthias Svanberg kurz zuvor.