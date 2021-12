NFL: Kansas City Chiefs kommen nach Deutschland - auch dank FC Bayern

„Natürlich hoffen wir sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen, in Deutschland zu spielen“, erklärte Franchise-Präsident Mark Donovan im Gespräch mit deutschen Medienvertretern. Zwar könnte es damit erst ab 2023 etwas werden, aber: „Selbst wenn wir nicht im nächsten Jahr bei diesem Deutschland-Spiel dabei sind, wollen wir den Football dort zelebrieren. Wir wollen für unsere Fans da sein - und für alle Football-Fans in Deutschland.“

Gemeinsam mit den New England Patriots, Carolina Panthers und Tampa Bay Buccaneers sicherten sich die Chiefs die Vermarktungsrechte der besten Football-Liga der Welt in Deutschland. Als Austragungsorte für mögliche Spiele kommen München, Frankfurt und Düsseldorf in Frage.