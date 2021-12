Skispringen: Karl Geiger gewinnt Weltcup-Springen in Engelberg vor Kobayashi

„Ich bin sehr glücklich über den Wettkampf heute, das war sehr wichtig für mich“, sagte der 28 Jahre alte Oberstdorfer im ZDF , nachdem er den Angriff seines japanischen Rivalen Ryoyu Kobayashi abgewehrt hatte - nun wird er auf jeden Fall im Gelben Trikot des Weltcup-Gesamtführenden zum ersten Tourneespringen in Oberstdorf am 29. Dezember antreten.

Geiger siegt hauchdünn vor Kobayashi und Zajc

Schmid verpasst Top Ten knapp - Eisenbichler enttäuscht

Zweitbester Deutscher war am Samstag Constantin Schmid (Oberaudorf) als Zwölfter, nach dem ersten Durchgang hatte der 22-Jährige noch auf Platz acht gelegen. Die weiteren deutschen Springer blieben am Samstag hinter ihren Möglichkeiten zurück. Pius Paschke (Kiefersfelden) belegte Platz 21. Eisenbichler (Siegsdorf) und Stephan Leyhe (Willingen) kamen punktgleich auf Rang 27.

Der zuletzt verbesserte, aber noch nicht konstante Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) verpasste nach einem missglückten Sprung als 43. das Finale der besten 30 klar. Am Sonntag (16.00 Uhr im LIVETICKER) steht in Engelberg ein weiteres Einzelspringen an, die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf.