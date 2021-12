Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05, 1:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die Eintracht.

Kurz darauf bereitete Rafael Borré das 1:0 der Heimmannschaft durch Jesper Lindstrom vor (34.). Frankfurt nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Eintracht Frankfurt der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Eintracht in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Frankfurt die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Beide Mannschaften sind wieder in drei Wochen gefordert. Am 08.01.2022 empfängt Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund, während der 1. FSV Mainz 05 am selben Tag bei RB Leipzig antritt.