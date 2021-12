Bundesliga: Union Berlin gewinnt dank Max Kruse knapp gegen den VfL Bochum

Max Kruse mit Traumtor

Grund zum Feiern hatten die Unioner schließlich in der 16. Minute. Bastian Oczipka flankte den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo Grischa Prömel für Kruse zurücklegte. Der frisch gebackene Ehemann ließ sich nicht zwei Mal bitten und zimmert die Kugel unhaltbar ins Kreuzeck.

In den zweiten Durchgang starteten beide Teams dann engagierter. Taiwo Awoniyi hatte in der 51. Minute die Chance zum 2:0, als er sich im Duell mit Erhan Masovic an der Mittellinie durchsetzte und mit dem Ball am Fuß alleine auf Manuel Reimann zu sprintete.