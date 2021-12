Borussia Mönchengladbach verpasst Sieg bei TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach hat sich in der 91. Minuten um den Lohn der Arbeit gebracht und den Befreiungsschlag verpasst.

Nach zuletzt vier Klatschen in Folge und der Abstiegsangst im Rücken mussten sich die Fohlen am Ende mit einem 1:1 bei der TSG Hoffenheim begnügen.

Kevin Akpoguma war in der Nachspielzeit zur Stelle und verhinderte den Sieg der Gladbacher. Während die Borussia in der Tabelle auf Platz 13 steht, bleibt die TSG auf Rang 4. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kramer: „Haben jeden Ball nach vorne gebolzt“

„Hätten wir die letzten vier Spiele gewonnen, dann würde ich hier stehen und sagen, was für eine Scheiße wir hier gespielt haben. So schlecht haben wir noch nie gespielt, wir haben jeden Ball nach vorne gebolzt. Das war natürlich nicht gut, und das Unentschieden war für uns auch schmeichelhaft, das muss man ganz klar sagen“, sagte der Weltmeister von 2014 bei Sky .

Für Kramer spielte das aber eine untergeordnete Rolle. „Darum ging es speziell heute einfach nicht. Es ging um den Punkt, und den haben wir geholt. Die Leistung hat die letzten Wochen nicht gestimmt, sie hat auch heute nicht gestimmt – und haben trotzdem einen Punkt geholt. Das ist auch wichtig, denn jeder Kopf funktioniert so. Wir können mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen und spätestens an Heiligabend weiß niemand mehr, wie wir gespielt haben.“