FC Bayern: Benjamin Pavard über Standpauke von Julian Nagelsmann

„Er ist der Boss, ich respektiere, was er sagt“, berichtete der französische Nationalspieler: „Das ist Teil des Fußballs, ich war vielleicht auch ein bisschen schlechter drauf. Ich denke, dass es mir auch gutgetan hat.“

Pavard will weiter Geschichte schreiben

In dem Interview mit der L‘Equipe berichtete Pavard auch von schweren Zeiten während der Pandemie , die er nun aber Schritt für Schritt hinter sich lasse. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich denke nicht an die Zukunft“, sagt der 25-Jährige: „Was ich will, ist Titel gewinnen. Ich habe meinen Namen in die Erfolgsliste des Vereins eingetragen. Ich möchte der Geschichte meinen Stempel aufdrücken und meine Spuren hinterlassen.“