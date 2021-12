Bob: Friedrich siegt und hadert - Lochner angeschlagen

An Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) führt in der olympischen Saison weiterhin kein Weg vorbei. Trotz des Sieges in Altenberg hadert der 31-Jährige mit sich.

Der Rekordweltmeister gewann am Samstag sein Heimrennen in Altenberg im Zweier mit Anschieber Thorsten Margis und feierte seinen neunten Erfolg im neunten Weltcup-Rennen (viermal Zweier, fünfmal Vierer).

„Es war keine Glanzleistung, ich habe so viele kleine Fehler gemacht, der ganze obere Bahnteil war einfach schlecht“, sagte er: „Ich kann froh sein, dass Thorsten so gut angeschoben hat und wir am Start so weit weg sind. Dadurch konnten wir es ins Ziel retten.“