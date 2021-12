3. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern, 1:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Jomaine Consbruch brachte Eintracht Braunschweig in der 49. Minute nach vorn. Geschockt zeigte sich Lautern nicht. Nur wenig später war Marlon Ritter mit dem Ausgleich zur Stelle (55.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern die Punkte teilten.

Eintracht Braunschweig geht mit nun 36 Zählern auf Platz zwei in die Winterpause. An der Abwehr der Heimmannschaft ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 20 Gegentreffer musste Braunschweig bislang hinnehmen. Eintracht Braunschweig verbuchte insgesamt zehn Siege, sechs Remis und vier Niederlagen.