3. Liga: Borussia Dortmund II – FSV Zwickau, 3:1 (2:0)

Am Samstag trafen die Reserve von Borussia Dortmund und der FSV Zwickau aufeinander. Das Match entschied der BVB II mit 3:1 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Dortmund II wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten die Gastgeber einen 2:1-Sieg für sich verbucht.

Borussia Dortmund II ging durch Immanuel Pherai in der 21. Minute in Führung. Franz Pfanne vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Tobias Raschl ins Schwarze traf (27.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Für klare Verhältnisse sorgte Berkan Taz, der auf Zuspiel von Pherai das 3:0 des BVB II markierte (47.). Wenige Minuten später verkürzte Zwickau auf 1:3 (65.). Unter dem Strich verbuchte Borussia Dortmund II gegen den FSV Zwickau einen 3:1-Sieg.