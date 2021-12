3. Liga: Türkgücü München – SC Verl, 2:2 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Sercan Sararer-Osuna bediente Andrew Irving, der in der 56. Spielminute zum 1:0 einschoss. Den Ausgleich markierte Vinko Sapina, der nach Zuspiel von Kasim Rabihic erfolgreich war (63.). Nach Vorlage von Lukas Petkov ließ Cyrill Akono den zweiten Treffer von Verl folgen (66.). In der 92. Minute gelang Türkgücü der Ausgleich. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Türkgücü München und der SC Verl spielten unentschieden.