Darts-WM 2022: Darius Labanauskas trotz Neun-Darter im Spiel gegen Mike De Decker raus

Am Samstag gelang Darius Labanauskas ein weiteres perfektes Leg. Der Litauer schloss den ersten Satz im Erstrundenduell bei der PDC-Weltmeisterschaft mit Mike De Decker ab, indem er 501 Punkte mit drei Aufnahmen checkte und ließ die Fans in der Halle toben. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Damit ist der Rekord eingestellt. Nie hat es mehr als zwei Neun-Darter bei einer WM der PDC gegeben. Insgesamt ist Labanauskas‘ perfektes Leg der zwölfte Neun-Darter in der Geschichte des wichtigsten Turniers der Darts-Szene.

Labanauskas mit Neun-Darter aus dem Nichts

Dieser kam gegen De Decker wie aus dem Nichts. Zuvor hatte „Lucky D“ seine ersten beiden Legs mit 21 und 18 Darts beendet - für Profis eher schwache Werte. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Doch im vierten Durchgang des ersten Satzes warf Labanauskas 174, 180 und 147 Punkte zum Glück. Danach beherrschte jedoch De Decker die Partie und zog mit einem 3:1-Erfolg in Sätzen in die zweite Runde ein.

Smith und Rydz stürmen in 2. Runde

Zuvor hatten sich in der Nachmittagssession des vierten WM-Tages Raymond Smith und Callan Rydz ihr Ticket für die zweite Runde gesichert. Der Australier Smith setzte sich in einem hochklassigen Match, in dem jeder der beiden Spieler drei Highfinishes warf, mit 3:1 gegen Jamie Hughes aus England durch.