2. Liga: FC Erzgebirge Aue – 1. FC Nürnberg, 1:3 (1:2)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der 1. FC Nürnberg bereits in Front. Nikola Dovedan markierte in der ersten Minute die Führung. Der FC Erzgebirge Aue zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Jan Hochscheidt mit dem Ausgleich zurück. Nicolas Kühn lieferte den Assist. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Dovedan in der 21. Minute nach einer Vorlage von Erik Shuranov. Aue glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für den Club in die Kabinen. Für den vierten Tagestreffer zeichnete Dovedan verantwortlich, der auf Vorlage von Shuranov erhöhte (80.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Nürnberg den FC Erzgebirge Aue 3:1.