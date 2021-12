2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Heidenheim 1846, 1:2 (0:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Paderborn 07 und dem 1. FC Heidenheim 1846, die mit 1:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Heidenheim, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel waren die beiden Mannschaften nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Patrick Mainka brach für den 1. FC Heidenheim 1846 den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Jonas Benedikt Carls, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (64.). Norman Theuerkauf bediente Tim Kleindienst, der in der 80. Spielminute zum 2:1 einschoss. Am Schluss gewann Heidenheim gegen den SCP.