2. Bundesliga: 1.FC Nürnberg gelingt nach Sieg gegen Aue Sprung auf Relegationsplatz

Der 1. FC Nürnberg gewinnt sein Auswärtsspiel am 18. Spieltag gegen Aue und springt auf den Relegationsrang. Heidenheim bleibt an den Aufstiegsrängen dran, Ingolstadt siegt deutlich gegen Dresden.

Zum Rückrundenauftakt gelang dem 1.FC Nürnberg ein wichtiger Sieg im Aufstiegskampf. Das Team von Trainer Robert Klauß setzte sich mit 3:1 (2:1) gegen Erzgebirge Aue durch und konnte sich nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Schalke 04 rehabilitieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

In der Folge blieben die Cluberer aber gefährlich und kamen durch den vierten Saisontreffer von Dovedan in der 22. Minute zur erneuten Führung. Erik Shuranov hatte sich auf der rechten Seite gegen zwei Verteidiger durchgesetzt und den Ball auf den 27-Jährigen gespitzelt, der aus kurzer Distanz einnetzte.

Dabei waren die Auer keineswegs Chancenlos: Sörensen rette in der 14. Minute gegen Antonio Jonjic auf der Linie und ein Versuch aus der Distanz von Dimitrij Nazarov kurze Zeit später verfehlte nur knapp das Tor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Auch in Hälfte zwei änderte sich nichts an der Dominanz der Oberbayern, bei denen Dovedan eine herausragende Partie ablieferte.

Der sorgte in der Schlussphase auch für die Entscheidung. Shuranov legte nach einem Angriff über die linke Seite den Ball auf die 16er-Linie zurück, von wo aus Dovedan mit einem platzierten Schuss ins Eck seinen ersten Dreierpack für den Club klar machte (80.).

Kleindienst nährt Heidenheimer Aufstiegshoffnungen

In Paderborn trafen derweil zwei Teams aufeinander die ebenfalls Aufstiegsambitionen hegen.

In einer Partie mit wenigen offensiven Highlights trennten sich der SC Paderborn und der 1. FC Heidenheim 1:2 (0:0), wodurch die Heidenheimer mit Nürnberg Schritt halten konnten.

Die erste Halbzeit war geprägt vom Bemühen der beiden Mannschaften, defensive Stabilität zu wahren, Chancen waren Mangelware. Tim Kleindienst hatte in der 27. Minute noch die beste Chance für die Gäste: Van der Werff spielte in der Nähe der Mittellinie einen katastrophalen Querpass in die Füße des Stürmers, der direkt abzog und beinahe SCP-Keeper Jannick Huth düpierte. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)