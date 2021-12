Nürnberg gewinnt in Aue und bleibt im Aufstiegsrennen

Der 1. FC Nürnberg setzt sein Auf und Ab in der 2. Bundesliga fort und hat sich mit einem Erfolg zum Jahresabschluss auf den dritten Platz geschoben.

Der 1. FC Nürnberg setzt sein stetes Auf und Ab in der 2. Fußball-Bundesliga fort und hat sich mit einem Erfolg zum Jahresabschluss noch einmal auf den dritten Tabellenplatz geschoben. Die Franken gewannen am 18. Spieltag bei Erzgebirge Aue dank eines Dreierpacks von Nikola Dovedan mit 3:1 (2:1), schon seit Anfang November wechseln sich Siege und Niederlagen für Nürnberg verlässlich ab.

In Aue traf Dovedan (2./22.) schon in der ersten Hälfte doppelt für den Club, Jan Hochscheidt (8.) glich zwischenzeitlich aus. Dovedans drittes Tor machte in der Schlussphase dann alles klar (81.).