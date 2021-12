Kurzbahn-WM: Koch schwimmt auf Platz sieben

Abu Dhabi (SID) - Ex-Weltmeister Marco Koch hat bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi den siebten Platz über 200 m Brust belegt. Der Frankfurter schlug im Finale am Samstag nach 2:05,42 Minuten als Siebter an und hatte rund 2,5 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang. Der Titel ging etwas überraschend an den US-Amerikaner Nic Fink, der den favorisierten Niederländer Arno Kamminga knapp hinter sich ließ.