FC Barcelona schießt 100. Tor in 20 Saisonspielen - Frauen-Team unaufhaltbar

Die Frauen-Mannschaft des FC Barcelona zerschießt die spanische Liga in ihre Einzelteile. Gegen Vallecano wird eine erstaunliche Marke erreicht.

Der spanische Topklub wird nicht nur von einem gigantischen Schuldenberg erdrückt sondern rennt auch den sportlichen Zielen hinterher. In der Champions League war erstmals seit vielen Jahren in der Vorrunde Schluss, in La Liga hat man mit dem Titelrennen schon lange nichts mehr zu tun.