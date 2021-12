Abfahrt in Gröden: Jocher mit Ausrufezeichen - Überraschung durch Bennett

"Ich bin mega happy, damit hätte ich nie gerechnet, das freut mich richtig", sagte Jocher. Typisch Gröden: Er raste mit der hohen Startnummer 51 in die Top 10 - erstmals in seiner Karriere.

Der WM-Zweite Sander dagegen war hin- und hergerissen. Sein bestes Saisonergebnis war sicher "ein Schritt nach vorne", meinte er. Andererseits musste der Westfale am malerischen Langkofel eingestehen: "Natürlich wäre mir ein richtig gutes Resultat vor Weihnachten lieber gewesen." Am Ende überwog zwar "deutlich das Positive", aber: "Es will gerade noch nicht ganz so rund laufen."