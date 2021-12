Olympia-Ticket für Snowboardcrosser Berg

Das Rennen fand in Cervinia in Italien statt © AFP/SID/WANG ZHAO

Snowboardcrosser Paul Berg hat sich im dritten Saisonrennen das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking gesichert. Der 30-Jährige fuhr beim Weltcup in Cervinia/Italien auf Rang sieben und qualifizierte sich damit als dritter Deutscher für den Saisonhöhepunkt in China (4. bis 20. Februar 2022).