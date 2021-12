Bundesliga: Gladbach in Krise - Stranzl und Marx über Lage um Ginter, Zakaria und Co.

Borussia Mönchengladbach steckt in der Krise. Noch hält Sportvorstand Max Eberl zu seinem Trainer. Bei SPORT1 sprechen zwei ehemalige Borussen über die prekäre Lage am Niederrhein.

In den drei Spielen zuvor setzte es ein 1:4 beim 1. FC Köln , ein 0:6 im Heimspiel gegen den SC Freiburg und ein 1:4 bei RB Leipzig . 4:17 Tore in vier Partien. Platz 13 nach 16 Spieltagen - nur ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Was ist nur in die Borussia gefahren? Die Fohlen bleiben im Krisenmodus .

„Fehler in Gladbach-Defensive gravierend“

„Die erste Halbzeit war zwar etwas besser, aber die Fehler in der Defensive sind schon gravierend“, sagt der 41-Jährige im Gespräch mit SPORT1 und legt den Finger in die Wunde. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Und weiter: „Leider ist es bezeichnend, dass gerade Denis Zakaria und Matthias Ginter an allen Gegentoren beteiligt sind. Zakaria verschuldet das erste Gegentor mit einem Dribbling und Ginter hebt das Abseits beim ersten Gegentor auf. Beim 2. Gegentor attackiert Ginter raus und verliert dann das Laufduell in der Rückwärtsbewegung. Beim dritten Gegentor ist es ein einfacher Doppelpass und Ginter verliert wieder das Laufduell.“

Stranzl: „Halte ich für gefährlich“

Und er ergänzt: „Bei allem Respekt, dass man vieles fußballerisch lösen will, ist aktuell die Lage nicht dafür gemacht. Selbst in schwierigen Phasen in der Saison geht es darum, trotzdem noch Punkte mitzunehmen und nicht so viele Gegentore zu kassieren.“