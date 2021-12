Ungeimpfter Irving zurück bei den Brooklyn Nets

New York (SID) - Die Brooklyn Nets aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA greifen wieder auf Impfskeptiker Kyrie Irving zurück. „Nach Gesprächen mit unseren Spielern, unseren Trainern und unserem Staff haben wir uns dazu entschieden, Kyrie Irving für Spiele und Trainingseinheiten zurückzuholen, in denen er eingesetzt werden darf“, erklärte Sean Marks, General Manager der Nets.

Als nicht gegen das Coronavirus geimpfter Profi wird der Starspieler aufgrund von Verordnungen in New York weiter nicht an Heimspielen oder Partien beim Stadtrivalen New York Knicks teilnehmen, auch im kanadischen Toronto ist kein Einsatz des Guards möglich. Im Oktober hatten die Nets noch angekündigt, Irving erst wieder in den Kader zu nehmen, wenn er ohne Einschränkungen einsatzfähig sei.