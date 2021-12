Rugby: Tragödie um früheren Star - Michael Lipman leidet an schwerer Demenz

Michael Lipman leidet an voranschreitender Demenz © Imago

Der ehemalige Rugby-Profi Michael Lipman leidet an schwerer Demenz. Nun spricht der 41-Jährige über seine Krankheit und die Klage gegen den Weltverband.

Nun schlägt der 41-jährige Engländer, der derzeit in Australien lebt, nochmals Alarm - und die Details seiner immer schneller voranschreitenden Demenz sind sehr besorgniserregend.

Lipman: „Das wäre ein Albtraum“

„Ich habe Angst um meine Familie. Wenn ihr aufgrund meiner Erkrankung etwas passiert, wäre das ein Albtraum“, sagte Lipman im Zoom-Interview mit der Daily Mail . „Manchmal habe ich gute Tage, aber dann gibt es auch schlechte, an denen ich meinen kognitiven Verfall bemerke.“

Es sei sogar schon zu Auffahrunfällen gekommen, wie er erzählte: „Beim Rückwärtsfahren aus meiner Einfahrt hatte ich schon zwei Unfälle. Im Verkehr fuhr ich beispielsweise gegen einen Mast oder einen Baum. In diesen Situationen kann ich mich nicht konzentrieren, ich verliere die Kontrolle.“

Lipman leitet rechtliche Schritte ein

Der 41-Jährige gab vor einem Jahr bekannt, an früh einsetzender Demenz zu leiden. Gemeinsam mit seinem früheren Teamkollegen Steve Thompson und dem ehemaligen walisischen Nationalspieler Alix Popham hat Lipman gegen den englischen, walisischen und den Rugby-Weltverband wegen Fahrlässigkeit geklagt.

Lipman: „Kein Kontakt zum Weltverband“

„Es gab keinen Kontakt vom Rugby-Weltverband“, verriet Lipman, der glaubt, in seiner elfjährigen Profikarriere schon mehr als 30 Gehirnerschütterungen erlitten zu haben.

„Ich wurde von keinem anderen Rugby-Personal kontaktiert als von meinem alten Schultrainer Anthony Boyd und Mark Bakewell, meinem Stürmertrainer in Bath. Das macht mich sehr traurig. Man investiert so viel Zeit und Energie in Menschen und denkt, dass sie Freunde sind, aber letztendlich sind sie es nicht. Das hat mir die Augen geöffnet.“