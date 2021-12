NBA: Kyrie Irving kehrt zu den Brooklyn Nets zurück - weiterhin keine Impfung

Überraschung in der NBA: Kyrie Irving kehrt zurück zu den Brooklyn Nets. Der Point Guard, der noch vor Saisonstart vom Team suspendiert wurde, ist aber weiterhin nicht geimpft.

Kyrie Irving wird nach gut zwei Monaten zu den Brooklyn Nets zurückkehren. Das gab die Franchise in der Nacht von Freitag auf Samstag offiziell bekannt.

Irving wird als ungeimpfter Spieler aufgrund von lokalen Verordnungen der Stadt New York City weiterhin nicht an Heimspielen teilnehmen können, dafür ist er aber für alle Auswärtsspiele der Nets spielberechtigt, mit Ausnahme der Partien gegen die New York Knicks und die Toronto Raptors. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)