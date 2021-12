Formel 1: Lewis Hamilton droht Strafe nach Verzicht auf FIA-Gala

Die siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton droht nach dem Verlust des achten WM-Titels in allerletzter Runde an Max Verstappen noch eine Strafe.

Aus Protest gegen die Entscheidungen während des Rennens in Abu Dhabi hatte der Brite am Donnerstag auf seine Teilnahme an der Gala des Automobil-Weltverbandes FIA in Paris verzichtet.