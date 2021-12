Anzeige

AEW Rampage: Details zum Owen Hart Cup enthüllt Turnier für toten Owen Hart: Details enthüllt

AEW hält mit dem Owen Hart Cup die Erinnerung an die Legende wach © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Bei der TV-Show Rampage präsentiert AEW Neuigkeiten zum Owen Hart Cup: Die beiden Turniere gipfeln beim übernächsten Pay Per View.

Drei Monate nach der spektakulären Bekanntgabe, dass AEW ein Turnier zu Ehren der tragisch verunglückten Wrestling-Legende Owen Hart veranstalten wird, hat der WWE-Konkurrent erste Details zum Owen Hart Cup enthüllt.

Bei der Freitagsshow Rampage teilte das Kommentatorenteam der Liga mit, dass die beiden Turniere - es gibt je eines für die Männer und Frauen von AEW - im kommenden Mai gipfeln werden: Beim Pay Per View Double or Nothing 2022 wird Owens Witwe Martha die Trophäen an Siegerin und Sieger überreichen. Auch eine Turniergrafik mit Owens Konterfei wurde präsentiert.

Die von Martha Hart - wegen der skandalösen Umstände von Owens Todessturz im Jahr 1999 mit dessen Ex-Arbeitgeber WWE zerstritten - gegründete Martha Hart Foundation hatte im September eine Kooperation mit AEW bekanntgegeben, um das Vermächtnis des Bruders von Bret „The Hitman“ Hart hochzuhalten. (Das tragische zweite Leben von Bret „The Hitman“ Hart)

Bei der nächsten Ausgabe der Mittwochsshow Dynamite sollen weitere Details zum Owen Hart Cup bekanntgegeben werden.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Youngster Daniel Garcia pinnt Eddie Kingston

Im Ring standen bei Rampage zwei große Teamkämpfe im Fokus: Zu Beginn der Show punktenten die Best Friends mit Orange Cassidy, Chuck Taylor, Rocky Romero und den kürzlich aus längerer Verletzungspause zurückgekehrten Trent Beretta in ihrer Fehde gegen die Superkliq (Adam Cole und die Young Bucks) und Bobby Fish, als Beretta Fish mit seinem Finisher besiegte.

Im letzten Match des Abends landete das frisch verpflichtete Top-Talent Daniel Garcia einen Coup, als er für sein Team mit 2point0 und The Acclaimed den Sieg gegen das starbesetzte Quintett Eddie Kingston, Santana, Ortiz und The Lucha Bros. einstrich - er pinnte den vom Rest des Teams isolierten Kingston mit einem Einroller, bei dem Garcia an Kingstons Hose griff und so unfair die Hebelwirkung verstärkte.

Nach dem Match stoppte der von WWE-Legende Christian Cage begleitete Jurassic Express mit Luke-Perry-Sohn Jungle Boy und Luchasaurus eine Attacke auf Kingston und Co. Am Ende überreichten sie den Lucha Bros. ihre Tag-Team-Titel - Jungle Boy und Luchasaurus sind die aktuellen Nummer-1-Contender auf die Gürtel.

Dan Lambert ist zurück - Sammy Guevara hilft Cody Rhodes

Im dritten Match des Abends feierte Tay Conti einen größeren Sieg in einem Submission-Match gegen Penelope Ford - eine anschließende Attacke von Fords Verbündeter The Bunny hielt die Fehde jedoch am Leben. Anna Jay von der Dark Order kam ihrer besten Freundin Conti zu Hilfe.

Seine Rückkehr feierte bei Rampage zudem der großmäulige MMA-Coach und Wrestling-Fan Dan Lambert, der zusammen mit den „Men of the Year“ Ethan Page und Scorpio Sky das Publikum provozierte - was Cody Rhodes auf den Plan rief und in einem Handgemenge endete, in das sich auch Codys Bruder Dustin und TNT-Champion Sammy Guevara einschalteten. Guevara vertrieb die Bösewichte und half damit Rhodes, auf den er beim nächsten Dynamite treffen wird.

Die Ergebnisse von AEW Rampage am 17. Dezember 2021:

The Best Friends besiegen Adam Cole, Bobby Fish & The Young Bucks

Submission Match: Tay Conti besiegt Penelope Ford