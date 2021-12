WWE SmackDown: Roman Reigns feuert und attackiert Paul Heyman

Roman Reigns, Aushängeschild und seit über einem Jahr Universal Champion der Promotion, hat den Mann abserviert, der vor der Kamera seine Verwandlung zum Oberbösewicht der TV-Show Friday Night SmackDown forciert hat : Der „Head of the Table“ verkündete die Entlassung von Manager Paul Heyman - und vollstreckte sie mit einem Superman Punch.

Hintergrund der Aktion sind die seit Monaten eingestreuten Andeutungen, dass Heyman in Reigns‘ Rivalität mit seinem langjährigen Schützling Brock Lesnar nicht loyal ist - was sich bei SmackDown scheinbar bestätigte.

Reigns oder Lesnar? Paul Heyman offenbar geständig

In Begleitung seiner Neffen Jimmy und Jey Uso konfrontierte Reigns Heyman am Ende der Show mit den diversen Undurchsichtigkeiten, die sich im Verlauf der Lesnar-Fehde angehäuft hatten.

Er fragte, ob Heyman von Lesnars Comeback beim SummerSlam im August gewusst hätte, von seinem Auftauchen im New Yorker Madison Square Garden, ob er etwas zu tun hätte mit der Aufhebung der Suspendierung des „Beast Incarnate“ nach dem Titelmatch der beiden bei Crown Jewel in Saudi-Arabien.

„Bist du ein Special Counsel oder ein Advokat?“, stellte Reigns die Schlüsselfrage, in Anspielung auf die verschiedenen Berufsbezeichnungen, die sich Heyman in den Verbindungen mit ihm und Lesnar gegeben hatte. Und: „Warum schützt du Brock Lesnar vor mir?“

Roman Reigns feuert und attackiert Heyman

Was folgte, war ein im Stil eines Mafia-Films - ein Konzept, das für den Reigns-Charakter in vielerlei Hinsicht Pate stand - gehaltener Plot-Twist: Reigns umarmte Heyman wie einst Al Pacino in „Der Pate“ den verräterischen Fredo Corleone, dankte ihm für seine Ehrlichkeit und „40 Jahre treue Dienste für meine Familie“ - Heyman hatte tatsächlich schon in den Achtzigern Reigns‘ Cousins Fatu (Rikishi) und Samu beim früheren WWE-Konkurrenten WCW zum Ring begleitet.