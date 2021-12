Anzeige

FC Bayern: Robert Lewandowski mit Müller-Rekord zum perfekten Jahresabschluss Der perfekte Jahresabschluss

Lewandowski flirtet mit Italien: Ist das vorstellbar?

Lukas von Hoyer

Robert Lewandowski lässt sich lange Zeit, knackt dann aber auf den letzten Drücker noch einen Rekord von Gerd Müller. Es ist der perfekte Jahresabschluss für ihn und den FC Bayern.

86 Spielminuten lang war in der Allianz Arena wieder einmal eine Gala-Vorstellung des FC Bayern zu sehen. Ein erfolgreicher Jahresabschluss, dem zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch der goldene Stern auf dem Weihnachtsbaum gefehlt hatte. Und dann setzte der Superstar des Teams diesen Stern tatsächlich noch auf die Baumkrone.

„Ich habe mich extrem gefreut. Es war ein wunderschönes Tor“, sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann bei DAZN zu der Szenerie, welche sich in der 87. Spielminute beim 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ergab: „Upa (Dayot Upamecano) hat einen guten Chip gespielt, Jamal (Musiala) mit einem guten Laufweg. Das Tor musst du dann erstmal so machen. Mit seinem schwächeren Fuß ist das dann ein sehr schönes Tor.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In der Hauptrolle: Robert Lewandowski, der den Ball gerade mit seinem „schwachen“ linken Fuß - falls er überhaupt einen schwachen Fuß hat - in einer Mischung aus Seitfallzieher und Drehschuss ins Netz gedroschen hatte. Der perfekte Jahresabschluss für den FC Bayern war vollendet.

Lewandowski bricht Rekord von Gerd Müller auf den letzten Drücker

Der Jubel des Torjägers fiel verhalten aus, dabei hatte Lewandowski gerade den letzten Rekord gebrochen, den er sich noch mit Gerd Müller geteilt hatte. Es war nochmal ein knallendes Ausrufezeichen vor der besinnlichen Zeit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

42 Bundesliga-Tore hatte der „Bomber“ im Kalenderjahr 1972 in erzielt. Lewandowski hat nun 43 Treffer im Jahr 2021 auf dem Konto - und zwar auf den letzten Drücker. Ob dieser Rekord jemals gebrochen wird, darf bezweifelt werden. Allerdings dachten das die meisten Fußball-Fans auch über die Müller-Rekorde - in der Saison 20/21 hatte Lewandowski die Bayern-Legende schließlich schon bei den Saisontoren übertrumpft.

Klar ist, dass der Pole mit 33 Jahren seltsamerweise in der Form seines Lebens ist, die er nun schon zwei Jahre mit sich herumträgt. Auch wenn ihm der Ballon d‘Or jüngst verwehrt blieb, Lewandowski ist die Lebensversicherung des FC Bayern. Und man wird ihm nicht gerecht, wenn man ihn an der astronomischen Anzahl seiner Tore beurteilt. Was schon außergewöhnlich ist.

„Lewy hat ein gutes Spiel gemacht, ist gut angelaufen“, analysierte Nagelsmann völlig unabhängig von dem Rekord-Tor. Im fortgeschrittenen Alter hat der Mittelstürmer seine Leidenschaft für Torvorlagen gefunden. Das macht ihn noch gefährlicher - und außerdem zu einem vollkommenen Teamplayer, der kaum mehr von seinen Teamkollegen geschätzt werden könnte.

"Muss daran liegen!" Ist die Liga Lewys Problem?

Neuer: „Die Mannschaft ist der Star“

Gegen die Wölfe war zu sehen, wie sehr sie Lewandowski noch den Rekord wünschten. Sie halfen ihm mit einem herausragenden Spielzug dabei, diesen dann doch noch einzupacken. Was sich in der Situation auch zeigte: Wie torhungrig und ehrgeizig Lewandowski auch in seiner Rolle als kompletter Mannschaftsspieler noch ist.

Er fügt sich komplett in das Spiel des deutschen Rekordmeisters ein, was die Mannschaft noch viel stärker macht. Das zeigt sich auch dann, wenn Lewandowski für die polnische Nationalmannschaft spielt - und nur ein Schatten dessen ist, was er in München verkörpert. Ohne viel dafür zu können.

„Lewy gehört als unser Superstar immer dazu. Wir sind aber auf allen Positionen gut besetzt, die Mannschaft ist der Star“, sagte Kapitän Manuel Neuer bei DAZN auf die Frage, wer für ihn denn der Bayern-Spieler der Hinrunde war. Bezeichnend.

Mit dem Teamplay und einem mannschaftsdienlichen Superstar in den eigenen Reihen dürfte für die Münchner im Jahr 2022 viel möglich sein. Die Meisterschaft ist Pflichtprogramm, der DFB-Pokal nach dem blamablen Aus bei Borussia Mönchengladbach außer Reichweite. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Aber die Champions League wäre noch einmal so ein Wettbewerb, den Lewandowski in seiner Karriere gerne noch einmal gewinnen würde. Fehlender Hunger wird ihm auf dem Weg nicht zum Verhängnis werden.

