Pokalspiel in Paris nach Ausschreitungen abgebrochen

Der französische Fußball kommt nicht zur Ruhe. Am Freitagabend wird das Pokalspiel zwischen Paris und Lyon nach Zuschauerausschreitungen abgebrochen.

Payet wird schon zweimal von Flasche getroffen

In der laufenden Saison war es in Frankreich immer wieder zu Zwischenfällen gekommen. Erst am 21. November war das Erstligaspiel zwischen Lyon und Olympique Marseille nach einem Flaschenwurf auf Gästespieler Dimitri Payet abgebrochen worden, Lyon wurde ein Punkt abgezogen.