FC Bayern: Thomas Müller feiert Jubiläum - mit eigener Bestmarke

VfL Wolfsburg als Müllers Lieblingsgegner

Als wäre das nicht genug, ließ der 32-Jährige in seinem Jubiläum auch noch eine persönliche Bestmarke folgen: Er erzielte schon in der 7. Spielminute - per klassischen Müller-Abstauber - das 1:0 für den deutschen Rekordmeister. Das 2:0 von Dayot Upamecano bereitete er vor, damit verbesserte seinen Rekord für meiste Assists in einer Hinrunde.