Formel 1: Sebastian Vettel von Mick Schumacher beeindruckt

Sebastian Vettel ist voll des Lobes über Mick Schumacher nach dessen Debüt-Saison in der Formel 1. Vor allem der Arbeitseifer seines Landsmannes begeistert ihn.

Es war eine schwierige erste Saison in der Formel 1 für Mick Schumacher.

Vettel über Schumacher: „Einen unglaublichen Job gemacht“

„Ich denke, er hat mit einem so schlechten Auto einen unglaublichen Job gemacht“, sagte der viermalige Weltmeister bei formula1.com : „Er hat ein paar Mal den zweiten Qualifying-Durchgang erreicht, im Rennen starke Leistungen gezeigt und gegen einige der anderen Autos gekämpft, die eigentlich viel schneller waren.“

Dies belegen auch die Statistiken des deutschen Haas-Piloten. In Ungarn fuhr er mit Rang zwölf seine beste Saisonplatzierung ein, und das von Startplatz 20. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Auch zum Abschluss des Jahres in Abu Dhabi stand für ihn mit Rang 14 ein sehr respektables Ergebnis zu Buche.

Vettel ist mit dem Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher seit vielen Jahren gut befreundet und mittlerweile so etwas wie sein Mentor geworden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Vettel von Schumachers Engagement beeindruckt

Kein Wunder also, dass Vettel Schumachers Anfänge in der Formel 1 genau beobachtet hat. Eines hat ihn dabei ganz besonders beeindruckt.

Vettel und Schumacher in einem Team

„Ich wünsche mir wirklich, dass er nächstes Jahr noch mehr Gelegenheit bekommt zu zeigen, was er kann“, sagte Vettel.

Vor dem Beginn der neuen Saison in der Formel 1 steht aber erst einmal das Race of Champions an.