2. Liga: Holstein Kiel – FC St. Pauli, 3:0 (3:0)

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Fin Bartels das schnelle 1:0 für die Störche erzielte. In der 28. Minute brachte Finn Porath das Netz für Kiel zum Zappeln. Der FC St. Pauli wurde deutlich abgehängt, als Benedikt Pichler nach Vorarbeit von Jonas Sterner auf 3:0 für Holstein Kiel erhöhte (45.). Die Störche dominierten den Gegner zur Pause nach Belieben und gingen mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Mit dem Schlusspfiff durch der Unparteiische blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete die Heimmannschaft nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.